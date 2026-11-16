Una risposta straordinaria da parte della cittadinanza, con le iscrizioni online già prese d’assalto, apre ufficialmente le porte alla tappa pilota sarda di "Sicurezza in Tour". L'iniziativa è un progetto nazionale di formazione civica e prevenzione promosso dal sindacato della polizia di Stato Anip Italia Sicura e da Anip Sardegna, realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Monastir.

In vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l'amministrazione comunale e gli istruttori qualificati del sindacato hanno organizzato un percorso pratico e totalmente gratuito dedicato alla difesa personale femminile, alla consapevolezza situazionale e all'autotutela.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 18 novembre al Centro servizi di via Genova, con due turni di lezione: al mattino dalle 11 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 17. Il secondo incontro è invece fissato per mercoledì 25 novembre, negli stessi orari, proprio in concomitanza con la ricorrenza mondiale.

Durante le sessioni in aula e sul tatami, formatori esperti della segreteria sindacale della polizia di Stato accompagneranno le partecipanti nell'apprendimento di tecniche concrete di prevenzione, lettura del pericolo, de-escalation verbale e svincolo fisico. L'obiettivo è fornire strumenti reali per aumentare la sicurezza personale nella vita quotidiana.

L'appuntamento di Monastir rappresenta il primo cantiere operativo di un progetto ben più ampio che nelle prossime settimane toccherà numerosi Comuni della Sardegna, tra cui i principali capoluoghi e centri dell'Isola, e che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni in una conferenza stampa dedicata. Per tutte le informazioni e le eventuali ultime disponibilità è possibile consultare il manifesto ufficiale del Comune di Monastir.

(Unioneonline)