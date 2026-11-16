Dopo l’annuncio di metà ottobre dell’inizio dei lavori del futuro centro sportivo polivalente di Sant’Isidoro, che sorgerà in via delle Fragole, il Comune di Quartucciu porta avanti l’organizzazione interna delle pratiche.

Con la determinazione del 10 novembre, firmata dal responsabile del settore Lavori pubblici e Ambiente Davide Casu, è stato istituito il gruppo di lavoro incaricato di seguire le fasi dell’appalto: dalla programmazione alla verifica del progetto, sino alla scelta del contraente e al controllo dell’esecuzione.

Per il progetto complessivo del centro sono stati stanziati 500mila euro di fondi regionali. Di questi fondi, l’importo a base di gara dei lavori dell’intervento è pari a 367.574,15 euro, con la conferma dell’ingegner Casu nel ruolo di responsabile unico del progetto. I lavori sarebbero dovuti iniziare nell’estate scorsa ma, a causa della mancanza di materiali e i ritardi da parte della ditta con altri progetti, sono poi iniziati il mese scorso.

La data cerchiata in rosso per la conclusione dei lavori è quella del 24 marzo 2027, con i cittadini che sperano di vedere finalmente realizzato il centro che darà casa a diverse discipline come: calcetto, basket, atletica leggera, pallavolo e tennis.