L'obiettivo è chiaro. restituire la piazza allel famigliete e tenere lontamo i balordi. Ècon questo spirito che domani torna in piazza IV Novembre a Quartu, la Festa intergenerazionale d’autunno con musica, laboratori e divertimento per tutti. L’appuntamento è dalle 16 alle 19,30 per un pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza, dedicato all’incontro tra generazioni, alla creatività e alla condivisione. Ci saranno laboratori creativi ed educativi, musica e animazione, attività per bambini e famiglie, momenti dedicati agli adolescenti con attività di educativa di strada e occasioni di incontro e di socialità per gli anziani. Un appuntamento per ritrovarsi, stare insieme e riscoprire il valore degli spazi di comunità, dove ogni generazione può incontrarsi e condividere esperienze.

L’iniziativa rientra nel Servizio Educativo Territoriale del PLUS Quartu Parteolla – Comune di Quartu Sant’Elena ed è realizzata dalle cooperative Liberitutti SCS e CTR. Ed è l’occasione per rendere piazza IV Novembre più viva, attirare i giovani e restituire la piazza alle famiglie. Uno spazio che la sera si popola di persone malintenzionate che fino a tarda notte disturbano i residenti con urla e schiamazzi e con il lancio degli immancabili petardi. Già in altre occasioni la piazza aveva ospitato una serie di iniziative che avevano richiamato tante persone dai bambini agli anziani.