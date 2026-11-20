Il Comune di Ortacesus celebra domani, sabato 21 novembre, la Giornata Nazionale degli Alberi con un’iniziativa aperta a tutta la comunità, all’insegna della tutela ambientale e della partecipazione. L’appuntamento è alle 11 in piazza Pisano, dove cittadini, associazioni e studenti sono invitati a prendere parte a una mattinata dedicata alla cura del territorio. La giornata entrerà nel vivo alle 11.15 con i saluti delle autorità e la presentazione dell’iniziativa. Alle 11.30 spazio alla piantumazione e alla messa a dimora degli alberi, momento centrale della manifestazione.

L’appuntamento è stato preparato nei giorni scorsi con un sopralluogo di alcuni rappresentanti dell’amministrazione cittadina, in particolare del consigliere comunale Sandro Serra, insieme ai tecnici dell’Agenzia regionale Forestas, per individuare le aree del paese nelle quali programmare gli interventi di piantumazione. Tra i luoghi individuati figurano piazza Luigi Pisano, il cortile delle scuole medie e via Papa Giovanni XXIII. Un lavoro che punta a dare continuità all’iniziativa, trasformando la ricorrenza in un’occasione concreta per arricchire il patrimonio verde del paese. Il sindaco Edoardo Di Martino invita la popolazione a partecipare a quello che viene definito «un piccolo gesto collettivo» per migliorare l'ambiente e la qualità della vita.