Ha preso il via oggi a Quartu il rifacimento delle strisce blu nelle strade del centro. Gli operai hanno tracciato a nuovo la segnaletica che delimita i parcheggi a pagamento tra via Marconi e piazza Azuni, che erano ormai usurate e cancellate. L'intervento rientra nel piano della sosta in mano ad Abaco e Municipia che comprende anche nuovi parcometri, già installati nelle strade cittadine e pannelli luminosi per avvisare sul numero di parcheffi disponibili nelle aree dove è concentrato il maggior numero di soste a pagamento. Per questo sono stati sistemati i sensori interrati i sensori interrati tra le vie Venezia, piazza mercato, Bizet. Resta però in città il problema della mancanza di parcheggi. A soffrire di più è il centro storico che scoppia di auto che non riesce a contenere. Basta vedere cosa succede ad esempio nella zona di Funtan’e ortus dove le auto parcheggiate, per forza di cose, al lato della carreggiata rendono difficile il passaggio dei pedoni e nelle vie Garibaldi, XX Settembre, Manara, Vittorio Emanuele e così via. E a imperversare un po’ ovunque è la sosta selvaggia con le auto lasciate in sosta ovunque anche sopra le strisce pedonali e negli incroci.