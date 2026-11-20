Un mese di iniziative per il futuro sostenibile della città. Parte nel fine settimana «Quartu si prende cura», il programma voluto dal Comune in occasione della Giornata nazionale degli alberi e della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Quattro settimane dedicate all’educazione ambientale e alla cittadinanza attiva, costruite insieme a scuole, Coldiretti, scout, Ambasciata tedesca, associazione Oikos e altre realtà del territorio.

Si parte domenica mattina nel lungomare Poetto, in prossimità dello stabilimento Ottagono: una mattinata di pulizia del litorale e di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti e, in particolare, dei mozziconi di sigaretta. Durante l’iniziativa, promossa insieme al Comune di Cagliari, saranno presentati i nuovi contenitori per la raccolta delle cicche installati sul lungomare.

«La sostenibilità ambientale non può essere affidata a singoli interventi -sottolinea l'assessora all'Ambiente Romina Mura -. Richiede una strategia integrata, capace di tenere insieme la trasformazione degli spazi urbani, la tutela delle risorse naturali, la riduzione degli impatti ambientali e, soprattutto, la partecipazione attiva della comunità. E riguardo il Poetto - aggiunge Mura - lavorare insieme al Comune di Cagliari conferma che l’ambiente si difende anche facendo rete, oltre i confini amministrativi».

Il 24 novembre «Più alberi, più futuro» farà tappa nella scuola secondaria di primo grado di via Turati, con la messa a dimora di nuovi alberi. «Educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente è uno dei compiti più importanti che la scuola e tutta la società hanno davanti», dice l’assessora alla Pubblica istruzione Marcella Marini.

Il programma ambientale prosegue il 27 novembre, con l’adesione del Comune alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti con «Acqua in Comune: zero plastica», rivolta ai dipendenti. Lo stesso giorno «Più alberi, più futuro» farà tappa in via Bonn. Il 29 novembre clean up a Quartello, con associazioni e cittadini. Il 30 novembre, nell'ambito di «75 alberi per 75 luoghi», un ulivo donato dall'Ambasciata tedesca per il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania sarà piantato al parco del Popolo curdo. Chiusura il 18 dicembre con «Il Poetto, da vivere»: passeggiata sportiva lungo il nuovo tratto della spiaggia riqualificato.