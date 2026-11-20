Ha gli adesivi dei Ghostbusters nell’auto. E la vicina di casa la insulta sui social e quest’ultima si ritrova con una querela per diffamazione. Così una live su TikTok si trasforma in un caso giudiziario. Questa mattina, venerdì 20 novembre, è stata depositata una denuncia-querela per diffamazione presso il commissariato di Quartu per una serie di insulti pronunciati online.

I fatti risalgono alla sera di martedì scorso, tra le 21:50 e le 22:35. Un ragazzo, scorrendo i video sul proprio smartphone, si imbatte casualmente in una live trasmessa da un profilo pubblico in cui due adulti stavano prendendo di mira sua madre, maestra e promotrice di un’associazione senza scopo di lucro per bambini, una donna creativa, proprietaria di un’auto decorata con gli adesivi del noto film degli “Acchiappafantasmi”.

«Eravamo tutti a casa quando mio figlio mi ha chiamato: "Papà, stanno parlando di mamma"», racconta O. C. il marito della donna. «Quando hanno parlato della macchina con gli adesivi dei Ghostbusters, abbiamo capito subito che si riferivano a mia moglie, in tanti conoscono quella macchina. Poi abbiamo sentito gli insulti».

Nel verbale presentato alla polizia vengono riportate le parole esatte pronunciate in diretta: «Adesso faccio una foto alla macchina dei Ghostbusters della vicina, così faccio uno spot così vi faccio vedere quanto è r………a la mia vicina». Prima di rivolgersi alle forze dell'ordine, l'uomo ha tentato un chiarimento diretto con una delle persone coinvolte nella diretta: «Mi ha detto che stava scherzando. Le ho risposto che a me quello scherzo non faceva ridere. Ha continuato a sminuire l’episodio e a quel punto me ne sono andato».

Alla querela sono state allegate le stampe del profilo da cui è partita la trasmissione affinché l’autorità giudiziaria proceda per gli eventuali reati ravvisati. E sul ruolo dei social conclude: «Mi hanno detto che il problema è TikTok in mano ai ragazzi, ma qui a parlare erano gli adulti, come se fossero nel salotto di casa con la porta aperta a chiunque. Con la querela voglio mettere un punto: vorrei che mio figlio sapesse che, quando qualcuno supera un confine, può dirlo, anche se dall’altra parte continuano a ripetergli che era solo uno scherzo».