Svolta storica a Isili per il comparto orticolo. Ieri mattina il presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ed alcuni dirigenti, nell'incontro svoltosi con gli orticoltori hanno garantito l'erogazione dell'acqua in inverno e continuità irrigua per tutta la stagione 2027. Infatti la disponibilità della risorsa idrica non subirà interruzioni, assicurando la copertura anche per la stagione irrigua 2027 a partire dal mese di aprile.

«Il risultato che presentiamo oggi a Isili è la dimostrazione concreta di quanto sia fondamentale il dialogo continuo tra gli enti e l'ascolto diretto delle esigenze dei territori», ha detto Efisio Perra, «riuscire a garantire l'erogazione idrica è stato possibile grazie a un'attenta programmazione tecnica e a una sinergia istituzionale esemplare con l'Amministrazione comunale, Adis ed Enas».

Soddisfazione anche da parte dell'amministrazione. «Esprimo grande soddisfazione per questo risultato storico, che dà finalmente certezze e respiro alle nostre aziende», ha detto il sindaco Luca Pilia, «l'orticoltura rappresenta un settore trainante e strategico per l'economia del nostro Comune e dell'intero territorio».

Due importante novità che permetteranno così al comparto di programmare gli investimenti con serenità e valorizzare al massimo le potenzialità produttive del territorio isilese.