Pieno appoggio alla sindaca Barbara Pusceddu da parte della lista civica "Centro Popolare Sinnai", presente in Consiglio con la maggioranza. Il tutto dopo la crisi aperta con la sfiducia dei Progressisti all'assessora e vice sindaca Katiuscia Concas. In un documento firmato dal capo gruppo Paolo Usai si legge che il "Centro popolare Sinnai" «guarda con assoluto rispetto e non interferenza alle scelte e alle dialettiche che maturano all'interno delle singole forze politiche che compongono la maggioranza, poiché non spetta a noi entrare nel merito dei rapporti tra un partito e i suoi rappresentanti in Giunta. La nostra unica priorità resta l'interesse dei cittadini e la realizzazione del programma di mandato per cui siamo stati eletti. Per questo- chiude il documento- confermiamo il nostro totale appoggio alla sindaca Maria Barbara Pusceddu, affinché l'Amministrazione possa proseguire senza rallentamenti il lavoro per il bene della comunità».

Raffaele Serreli