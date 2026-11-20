Una giornata per riscoprire i sapori, la cultura e le tradizioni della Trexenta, attraverso le persone che ogni giorno custodiscono il patrimonio del territorio. Gesico si prepara ad accogliere domenica 22 novembre una nuova tappa di Saboris Antigus, la manifestazione itinerante che da tredici edizioni mette in rete i paesi della Trexenta e del Sarcidano.

Il tema scelto per il 2026, "Gusto e Territori. Protagonisti in prima persona", richiama proprio il ruolo delle comunità nella trasmissione delle tradizioni. Dalle 9 il centro storico ospiterà gli stand e le esposizioni. Tra le proposte gastronomiche spicca la Casa della Massaia, allestita nell'ex ludoteca di piazza Mercato, dove il Comitato Donne Santa Giusta proporrà dimostrazioni della preparazione di seadas, zeppole, ravioli, pane e formaggio, con possibilità di degustazione. Un'occasione per conoscere da vicino ricette e lavorazioni che fanno parte della tradizione locale.

La storia e la cultura saranno protagoniste con le mostre dedicate ai Carabinieri, alla Sardegna in armi e agli antichi strumenti musicali, oltre alle visite guidate alle chiese di Santa Giusta, Santa Maria d'Itria e Sant'Amatore. Spazio anche ai racconti degli abitanti con "Obbius: la memoria perduta", iniziativa che raccoglierà davanti a una telecamera leggende, storie e ricordi legati al paese. La musica popolare accompagnerà i visitatori tra le vie del centro, con gruppi folk e suonatori di launeddas.

In programma anche il concerto dell'Orchestra Regionale Sarda Franco Oppo, che nella chiesa di Santa Giusta proporrà "Il Carnevale degli animali" di Camille Saint-Saëns. Per i bambini ci saranno gli spettacoli del Mago Lorenzo, mentre nel pomeriggio sfileranno le maschere tradizionali della Sardegna. Tra le iniziative anche un gioco investigativo ambientato proprio a Gesico.

Il finale sarà affidato al concertone etnofolk "Tottus a Ballare a Gesigu", con Massimo Pitzalis, Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni e la partecipazione di Manuela Mameli.