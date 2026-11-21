Ci sono silenzi che nascondono paura, dolore e solitudine. Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Quartu sceglie di trasformarli in una voce collettiva.

Al parco di Molentargius va in scena «5 km, 5 colori, una sola voce - Dal silenzio alla libertà», promossa dall’associazione Lumae con il patrocinio del Comune di Quartu. Di fatto una camminata simbolica non competitiva di cinque chilometri, aperta a tutta la cittadinanza, con ritrovo alle 9 e partenza alle 9.30. Ogni passo è un gesto di vicinanza e ogni chilometro un colore, cioè un messaggio da condividere. Il rosso ricorda le vittime e invita a non dimenticare; il nero rappresenta il silenzio, la paura e l'isolamento; il giallo esprime consapevolezza e coraggio di reagire; il viola è simbolo di rinascita e dignità; infine il bianco insieme all'azzurro per affermare libertà e pace. Un percorso che invita a riflettere e a prendere posizione: nessuna donna deve sentirsi sola e nessuna richiesta d'aiuto deve rimanere inascoltata.

Al termine della camminata prenderà vita il Villaggio della Libertà, spazio dedicato all'informazione, all'ascolto e alla condivisione di esperienze. Vi parteciperanno associazioni, società sportive, attività commerciali, istituzioni, Forze dell'ordine e Centro antiviolenza.

Un ruolo centrale sarà affidato alle scuole cittadine, in particolare alle secondarie di primo e secondo grado, vere «voci del futuro»: studentesse e studenti porteranno pensieri e riflessioni su libertà, parità e contrasto alla violenza, fino al momento culminante dell'unione simbolica dei colori in un'unica voce collettiva.

Il coordinamento è affidato ad Alessandra Mossa e Monica Privitera, promotrici di «Muoviti per difenderti», progetto che propone attività sportive aperte a tutti per sviluppare consapevolezza del proprio corpo, puntando su rispetto e prevenzione. Il motto è «La prima forma di difesa è il movimento».

«Questa manifestazione rappresenta un'importante occasione per ribadire che il contrasto alla violenza di genere non può limitarsi a una giornata di sensibilizzazione, ma deve diventare un impegno concreto e quotidiano», spieg . «Quando una comunità si unisce intorno a valori condivisi può davvero fare la differenza».