Dalla Sardegna alla ribalta internazionale. Il Caseificio Antonio Garau di Mandas torna a distinguersi ai World Cheese Awards, conquistando otto medaglie nell'edizione ospitata a Córdoba, in Andalusia: tre ori, due argenti e tre bronzi. Un risultato prestigioso per una delle aziende storiche del comparto lattiero-caseario isolano, attiva dal 1880 e oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia. A decretare i riconoscimenti una giuria internazionale composta da 270 esperti provenienti da 51 Paesi, chiamati a valutare alla cieca 5.330 formaggi arrivati da tutto il mondo. Tre le medaglie d'oro assegnate ai pecorini Colline di Mandas stagionato, Keramos, ultima creazione del caseificio, affinato con un rivestimento di argilla e olio di lentisco, e Piccolo Giunco. Gli argenti sono andati a Cardureu e al caprino Su Crabittu, mentre i bronzi hanno premiato Colline di Mandas Semistagionato, Su Crabittu Riserva e Su Nuraxi.

Un bottino che arricchisce ulteriormente il palmarès dell'azienda mandarese e conferma il percorso di una realtà che ha saputo mantenere nel tempo il legame con le proprie origini, portando i prodotti del territorio sui palcoscenici internazionali. Tra gli elementi distintivi della produzione anche l'antica cantina in pietra dell'Ottocento, dove pecorini e caprini vengono stagionati e affinati naturalmente. Le otto medaglie sono state celebrate anche a Mandas, dove il caseificio ha aperto le porte alla rassegna itinerante "I Concerti della Via Lattea", iniziativa che mette insieme musica dal vivo e valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali. Si sono esibiti il soprano Carla Denule, la cantante Luna Melis, conosciuta dal pubblico grazie alla partecipazione a X Factor, e Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo nel 2010.

Per l'occasione l'associazione Spazio Aperto ha consegnato al Caseificio Garau una menzione speciale per il contributo alla valorizzazione di una tradizione casearia capace di affermarsi anche oltre i confini dell’isola. «Otto medaglie mondiali e un riconoscimento ricevuto nella nostra terra, nella stessa serata: un'emozione difficile da descrivere – commentano Marina e Mimmo Garau –. Questo premio non è un punto d'arrivo. Il nostro sguardo è rivolto al futuro, ma le radici restano ben salde nella millenaria cultura casearia della Sardegna».