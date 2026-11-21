Lunedì 23 novembre, alle ore 18, si riunisce il Consiglio comunale di Burcei. All'ordine del giorno le comunicazioni del sindaco Marcello Malloru sulla mensa scolastica a chilometro zero, di prossima apertura, l'approvazione delle modifiche al Regolamento della Tari, la nomina della Commissione aggiornamento dell'Albo dei Giudici popolari, la discussione delle Linee programmatiche di mandato, l'approvazione del regolamento sulla gestione dei contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la disciplina del decoro urbano e l'accettazione di donazione di un immobile privato.
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