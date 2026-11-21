Dopo la sfiducia alla propria assessora Katiuscia Concas, Il Partito Progressista di Sinnai, diffonde un comunicato per ribadire la propria lealtà alla Sindaca Maria Barbara Pusceddu, nel rispetto della propria autonomia politica nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità.

«Il Partito Progressista, nella sua piena unità- si legge nel documento- intende ribadire con chiarezza e rinnovare, con convinzione, la propria lealtà nei confronti della sindaca Maria Barbara Pusceddu, alla quale ha assicurato e continuerà ad assicurare il proprio sostegno, confermando la fiducia nel percorso politico amministrativo intrapreso insieme e la volontà di proseguirlo con spirito di collaborazione, responsabilità e reciproca fiducia, nella consapevolezza del valore degli impegni assunti con la comunità e della necessità di contribuire, con serietà e determinazione, al loro pieno raggiungimento».

«Siamo convinti- aggiungono i Progressisti- che la solidità di una maggioranza si costruisca sulla lealtà reciproca, sul rispetto dei ruoli, sul riconoscimento delle diverse sensibilità politiche e sulla condivisione degli obiettivi. In questa prospettiva, riteniamo che l'azione amministrativa debba essere costantemente alimentata dal confronto, dalla capacità di ascolto e dal contributo propositivo di tutte le forze che compongono la coalizione».

Poi, la precisazione. «Al tempo stesso, la lealtà alla sindaca e il sostegno all'amministrazione si accompagnano alla piena valorizzazione della nostra autonomia politica e della nostra identità, che devono trovare pieno riconoscimento anche nell'esercizio della nostra funzione di indirizzo e di rappresentanza politica, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità. È con questo spirito che intendiamo proseguire il nostro impegno, nella piena unità, con lealtà e capacità di proposta, nell'interesse del presente e del futuro della nostra comunità. Siamo consapevoli, inoltre, che il percorso amministrativo ha ancora davanti a sé sfide importanti, che richiedono visione, determinazione e un rinnovato slancio. La gestione del servizio idrico integrato, l'adeguamento del piano urbanistico e, più in generale, il miglioramento dell'azione amministrativa, anche nella sua dimensione quotidiana, rappresentano temi sui quali sarà necessario investire energie e capacità progettuale».

Attraverso il comunicato, i Progressisti assicurano che «il nostro impegno non mancherà. Non mancheranno le nostre proposte, il confronto e il contributo quotidiano, affinché la visione politica di cui siamo portatori possa tradursi in scelte concrete e utili per Sinnai e per i suoi cittadini. La nostra volontà è quella di proseguire insieme questo percorso amministrativo, con rinnovato spirito costruttivo, portandolo fino al completamento del mandato affidatoci dai cittadini».