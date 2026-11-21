E’ in programma lunedì prossimo alle 18, nell’aula consiliare del Municipio, la prima riunione aperta alla cittadinanza sul piano particolareggiato del centro storico in adeguamento al Piano paesaggistico regionale. Si tratta dell’avvio del processo partecipativo finalizzato all’approvazione del nuovo strumento urbanistico che disciplinerà il recupero, la conservazione, la riqualificazione e la trasformazione edilizia dei nuclei storici.

L’obiettivo è salvaguardare i caratteri tipologici, i materiali tradizionali e gli insediamenti classificati come centri di antica e prima formazione. I cittadini avranno l’opportunità di fare osservazioni e dare suggerimenti sul nuovo piano particolareggiato. Alla riunione saranno presenti, con il sindaco Fausto Piga e l’amministrazione comunale, i responsabili dell’Ufficio Tecnico e gli architetti che hanno redatto il piano.