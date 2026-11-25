Un ragazzo di 18 anni di origine tunisina e una ventenne di Cagliari sono stati arrestati in flagranza ieri per un furto nel “Carrefour” di Quartucciu.

I due, una volta entrati nell’ipermercato, hanno rimosso i dispositivi antitaccheggio e si sono impossessati di diversi capi d’abbigliamento.

Sul posto, allertati dal personale di vigilanza del punto vendita, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile. I militari hanno bloccato la coppia e recuperato l’intera refurtiva, restituita ai legittimi proprietari.

Per i due giovani, entrambi disoccupati e senza fissa dimora già noti alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso.

(Unioneonline)