A Sinnai si cerca la soluzione per uscire dalla crisi comunale dopo la sfiducia all'assessora Katiuscia Concas nell'ultima seduta del Consiglio da parte dei Progressisti. Proprio per l'esame della situazione gli iscritti si sono riuniti alla presenza del segretario provinciale del partito Efisio De Muru. Al termine dei lavori, il vice segretario del Pd, Massimo Lebiu ha diffuso un comunicato nel quale è detto che «il Circolo del Partito Democratico di Sinnai si è riunito in un clima sereno, franco e costruttivo e conferma il proprio impegno politico al servizio della comunità sinnaese, nel segno del dialogo, della responsabilità e dell'unità. Ai lavori dell'assemblea ha partecipato il segretario provinciale Efisio De Muru, che ha confermato l'impegno del Partito Democratico, a tutti i livelli, nel sostenere l'amministrazione guidata da Barbara Pusceddu».

Nel comunicato si legge anche che «nel corso dell'incontro è stata espressa piena fiducia nel Sindaco e nella Giunta, riconoscendo il valore del lavoro svolto e dell'azione amministrativa condotta finora. Il Circolo intende continuare a sostenere il percorso intrapreso, con spirito collaborativo e propositivo. Ritiene inoltre necessario convocare con urgenza un incontro con tutte le forze della coalizione, per rafforzare il confronto politico, condividere le priorità e affrontare con coesione le sfide che attendono Sinnai. Sul piano organizzativo, è stata confermata la fiducia al Vice Segretario, che guiderà il Circolo fino alla prossima riunione, nella quale si procederà alla nomina del nuovo Segretario con un confronto condiviso e nel rispetto delle regole democratiche del Partito. Sarà inoltre cura del livello provinciale convocare, nei prossimi mesi, l'assemblea delle iscritte e degli iscritti del PD sinnaese per rinnovare gli organismi. Il Circolo PD di Sinnai- chiude il comunicato- si dice pronto a lavorare con determinazione, mettendo al centro il bene della comunità e il rafforzamento del progetto politico e amministrativo».