Pacchi regalo, stelle, la slitta con le renne, l’albero di Natale e luci sospese lungo le vie principali di Selargius. E il mega Babbo Natale alto circa 4 metri posizionato in piazza Cellarium - davanti al Municipio -pronto per fare concorrenza al vicino e ormai famoso Panda quartese, e soprattutto per i selfie con bambini e famiglie al centro di Selargius. La città si veste per le festività con le luminarie nelle vie principali del centro e dei rioni, tutto finanziato dal Comune con 40mila euro stanziati in bilancio.

Luci e allestimenti di Natale da via San Martino a via San Lussorio, passando per piazza Maria Vergine Assunta, via San Salvatore, via Roma, via Manin e la rotonda di via Primo Maggio. Diverse installazioni sono previste anche nei rioni oltre il centro urbano. «Anche quest’anno abbiamo stanziato una cifra importante per creare il giusto clima natalizio nella nostra città, con luminarie destinate alle varie vie del centro e ai quartieri di Su Planu e di Is Corrias, e una serie di installazioni che speriamo possano contribuire a creare il clima di festa e a regalare soprattutto ai più piccoli sorrisi e leggerezza», annuncia il sindaco Gigi Concu.