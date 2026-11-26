Ha riaperto in questi giorni l'ufficio postale di Orroli, completamente ristrutturato nell'ambito del progetto Polis: l'iniziativa di Poste Italiane che coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della pubblica amministrazione ai cittadini.

Si sono conclusi gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Cesare Battisti, attraverso i quali le sale che accolgono i clienti sono state dotate di nuovi arredi e colori e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. Prevista la riapertura per sabato alle 10 anche dell'ufficio di Villanova Tulo, chiuso da fine settembre. Potrebbe essere immediatamente attiva anche la postazione Atm sostituito di recente con una macchina all'avanguardia.