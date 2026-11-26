Atteso da anni, finalmente è partito. Il cantiere per la riqualificazione e messa in sicurezza di viale Europa, l’ex Statale 554, è entrato nel vivo come da programma annunciato dall’amministrazione comunale.

Una strada consumata, trafficata, diventata pericolosa a causa di buche e dislivelli. E dove ora - in attesa della riqualificazione milionaria - è arrivata la prima colata d’asfalto, in notturna per limitare i disagi agli automobilisti. «Si è già provveduto a ridare decoro a una prima parte della strada, e il cantiere proseguirà con lo stesso ritmo nelle prossime notti, fino alla conclusione dell’intervento», spiegano dal settore Servizi tecnologici del Comune. Cantiere partito nonostante il maltempo che ha inizialmente frenato operai e mezzi in azione, un primo step di nuovo asfalto dall’incrocio con viale Marconi, procedendo in direzione Pitz’e Serra.

Anche nei prossimi giorni i lavori si svolgeranno dalle 21 alle 5, con chiusura della strada un’ora prima. Restano in vigore restringimento della carreggiata con chiusura alternata di una corsia per volta, limite di 30 km orari in prossimità delle aree di attività e divieto di sorpasso.