Prosegue a Quartu il rifacimento della segnaletica nelle strade dove era stato rifatto a nuovo l'asfalto. Oggi è stata la volta di via Sicilia, a pochi passi da via Cagliari dove sono stati rifatti stop, strisce pedonali, linee di mezzeria e parcheggi.

Gli operai, coordinati dal Settore Traffico e viabilità della Polizia locale, hanno lavorato utilizzando una vernice speciale più resistente all'usura in grado quindi di durare più a lungo e di assicurare una maggiore tenuta. Nelle strade ad alta densità di traffico infatti, la segnaletica orizzontale tende a cancellarsi molto più facilmente proprio per il continuo passaggio delle auto.

Restano ancora diverse però le strade che dopo il rifacimento dell'asfalto attendono la realizzazione della segnaletica, con pericoli e disagi soprattutto per i pedoni che devono attraversare la strada senza l'ausilio delle strisce e con il rischio di incidenti per la mancanza del segnale di arresto agli incroci, nonostante comunque sia presente la segnaletica verticale.

È il caso ad esempio di via Cimabue e di via Eleonora d'Arborea dove la scorsa estate prima di procedere al rifacimento dell'asfalto, erano stati abbattuti gli alberi che con le loro radici avevano sollevato la pavimentazione rendendo le strade impraticabili.