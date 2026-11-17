Riparte nel Parteolla la mobilitazione dei comitati che si oppongono all’ampliamento della discarica di Serdiana autorizzato dalla Regione lo scorso nella primavera del 2025. Venerdì prossimo a Dolianova si terrà un’assemblea pubblica a cui sono invitati tutti i sindaci del territorio.

L’obiettivo è promuovere un confronto urgente sul sito di “Su Siccesu” gestito da Ecoserdiana e sugli impianti connessi. L’iniziativa arriva a pochi giorni di distanza dal pronunciamento del Tar Sardegna che ha respinto il ricorso del Gruppo di Intervento Giuridico contro la realizzazione di un nuovo modulo da 172mila metri cubi per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Una sentenza che, secondo i comitati territoriali non cancella l’inquinamento del sito, accertato nel 2019 dall’Arpas. Un dato acquisito che impone una riflessione sulle misure da adottare per la messa in sicurezza del sito e sulle bonifiche dei luoghi.

Nel corso dell’assemblea, convocata per le 18.00 a Dolianova, nei locali del Circolo Dolia, saranno analizzati i dati reali registrati da Arpas e proposto un monitoraggio indipendente dei pozzi agricoli della zona. Tra gli obiettivi dei comitati anche l’istituzione di un tavolo permanente tra Comuni, Città Metropolitana, Arpas, Asl e Comitati dei cittadini.