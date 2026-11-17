Due arresti in poche ore per maltrattamenti in famiglia. Li hanno effettuati i carabinieri di Sestu e Iglesias, dopo gli accertamenti seguiti a segnalazioni arrivate al 112.

Nel primo caso a finire in manette è stato un operaio di 36 anni residente nell’hinterland di Cagliari, per vessazioni e violenze contro i genitori. L’uomo, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe indirizzato alla coppia frasi ingiuriose e minacce di percosse, costringendoli a trovare rifugio presso un’abitazione di vicini. L’aggressore, che già in qualche altra occasione aveva posto in essere episodi analoghi nei riguardi dei familiari, è stato subito rintracciato presso l’abitazione, fermato e trasferito nel carcere di Uta, in attesa dei provvedimenti della competente Autorità Giudiziaria.

I militari della stazione di Iglesias hanno invece arrestato un 48enne che avrebbe aggredito verbalmente l’ex moglie indirizzandole gravi minacce anche alla presenza dei figli. Anche in questo caso l’uomo è stato rintracciato e condotto a Uta.

(Unioneonline)