Dopo quasi 1.100 giorni di stop si va verso la ripresa dei lavori per gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza del ponte di ferro sulla ex statale 125 che permettono di superare il Flumendosa tra Muravera e Villaputzu.

L'annuncio è stato dato sui social dal sindaco di Villaputzu, Pierpaolo Piu, che ha ricevuto la determinazione della Città Metropolitana di Cagliari, con la quale sono stati formalmente affidati i lavori alla S.c.i.r. - Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. prefigurando gli adempimenti per la stipula del contratto.

«La Città Metropolitana ci ha inoltre confermato, nel corso delle nostre interlocuzioni, che la consegna del cantiere alla nuova impresa è prevista per il prossimo 30 novembre», scrive il primo cittadino.

Dopo le difficoltà che hanno portato alla risoluzione del precedente contratto «abbiamo finalmente un atto concreto e una prospettiva temporale per la ripresa dei lavori. L'affidamento riguarda lavori per oltre 2,1 milioni di euro, oltre Iva, nell'ambito di un finanziamento complessivo di circa 3,66 milioni di euro».

Per il sindaco «è una notizia che accolgo con soddisfazione, ma anche con il senso di responsabilità che questa situazione richiede. Sappiamo bene che l'affidamento e la consegna del cantiere non significano ancora la riapertura del ponte. Saranno necessari l'effettiva ripresa dei lavori e il completamento degli interventi previsti», sostiene Piu, che aggiunge: «Non possiamo continuare a pensare che la viabilità di Villaputzu e dell'intero Sarrabus debba dipendere esclusivamente dal ponte di ferro o dal guado del Flumendosa, come è accaduto in questi ultimi anni. Per questo continueremo a insistere, su tutti i fronti e presso tutte le istituzioni competenti, affinché vengano valutate, progettate e finanziate anche soluzioni alternative, capaci di garantire collegamenti più sicuri, efficienti e adeguati alle esigenze del nostro territorio».

(Unioneonline)