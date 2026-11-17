Un finanziamento regionale di 350 mila euro per riqualificare la caserma dei Carabinieri di Mandas e adeguarla alle esigenze del presidio territoriale dell'Arma. La Giunta regionale ha approvato la destinazione delle risorse stanziate per il 2026, consentendo così di programmare una serie di interventi per rendere la struttura più sicura, moderna e funzionale.

I lavori comprenderanno le manutenzioni straordinarie, gli adeguamenti normativi e tecnologici, l'efficientamento energetico e le opere necessarie alla messa in sicurezza dell’immobile. A dare la notizia è il sindaco Umberto Oppus, che ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. «Un altro obiettivo centrato: grazie alla Regione Sardegna possiamo procedere alla riqualificazione e messa a norma della caserma dei Carabinieri», sottolinea il primo cittadino.

L'amministrazione comunale punta ora ad accelerare i tempi. Nei prossimi giorni prenderà il via l'iter amministrativo per arrivare alla predisposizione del progetto esecutivo e passare successivamente alla fase operativa. Con questo nuovo finanziamento, ha sottolineato ancora Oppus, salgono a oltre 4 milioni e 300 mila euro gli investimenti destinati agli interventi sul fronte della sicurezza a Mandas, comprendendo anche quelli relativi ai Vigili del fuoco.