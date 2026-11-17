Un riconoscimento all'impegno, alla costanza e ai risultati raggiunti nel percorso di studi. Il Comune di Villa San Pietro ha pubblicato il nuovo bando per l'assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti meritevoli residenti nel paese che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o la laurea nel corso del 2026.

L'iniziativa è rivolta agli studenti che abbiano ottenuto uno dei due titoli nell'anno in corso. Il bando prevede inoltre la possibilità di partecipare anche per alcune categorie di studenti che hanno conseguito il titolo nel 2025: i laureati tra il 7 novembre e il 31 dicembre dello scorso anno, che non avevano ancora conseguito il titolo alla scadenza del precedente avviso, e i diplomati nel 2025 che non avevano presentato domanda nei termini stabiliti.

Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana, risultare residenti a Villa San Pietro alla data di pubblicazione del bando e godere pienamente dei diritti civili e politici. La borsa di studio potrà essere riconosciuta una sola volta: chi ha già beneficiato del contributo per il conseguimento della laurea triennale non potrà quindi richiederlo nuovamente per la laurea magistrale.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'amministrazione comunale, disponibili presso la bacheca dei Servizi sociali, all'ingresso degli uffici comunali, oppure scaricabili dal sito istituzionale del Comune.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 2 dicembre. Un'opportunità per valorizzare i giovani del territorio e premiare il loro percorso di formazione e i traguardi raggiunti.