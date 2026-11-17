È operativo il nuovo ATM Postamat presso l'ufficio postale di Nurri. Il dispositivo di ultima generazione è caratterizzato da migliori performance, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia e da numerose novità in termini di funzionalità e servizi. Tra le principali caratteristiche il monitor digitale a elevata luminosità per facilitare la leggibilità delle informazioni, il sofisticato software e il funzionale dispensatore di contanti che consentono di velocizzare le operazioni in totale autonomia. Oltre al prelievo di denaro contante, il nuovo ATM Postamat di Nurri consente anche di effettuare alcuni servizi normalmente disponibili presso gli sportelli degli uffici postali, come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del proprio conto Bancoposta o delle carte Postepay. Selezionando la voce "Ricariche e pagamenti" è inoltre possibile effettuare ricariche sia del credito telefono sia di qualsiasi carta prepagata Postepay.