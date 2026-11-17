Si intitola “L’amore non fa male” l’incontro di consapevolezza in programma a Sinnai giovedì 26 novembre alle ore 17. L’appuntamento è alla Fondazione Polisolidale Sinnai, in via della Libertà 141.

All’incontro interverranno:

Dott.ssa Martina Mastinu , psicologa-psicoterapeuta

, psicologa-psicoterapeuta Maresciallo Benedetta Dell’Elce , dell’Arma dei Carabinieri di Sinnai

, dell’Arma dei Carabinieri di Sinnai Dott.ssa Denise Corona , assistente della Polizia Locale di Sinnai

, assistente della Polizia Locale di Sinnai Dott.ssa Roberta Simoni , consigliera comunale

, consigliera comunale Ilaria Carboni , coordinatrice di Azzurro Donna Sinnai

, coordinatrice di Azzurro Donna Sinnai Dott. Walter Zucca, coordinatore di Forza Italia Sinnai

Insieme alla psicologa, ci saranno rappresentanti delle forze dell’ordine, delle istituzioni locali e del territorio. L’obiettivo è fermarsi a riflettere su un messaggio semplice e chiaro: l’amore non fa male.