Si intitola “L’amore non fa male” l’incontro di consapevolezza in programma a Sinnai giovedì 26 novembre alle ore 17. L’appuntamento è alla Fondazione Polisolidale Sinnai, in via della Libertà 141.
All’incontro interverranno:
- Dott.ssa Martina Mastinu, psicologa-psicoterapeuta
- Maresciallo Benedetta Dell’Elce, dell’Arma dei Carabinieri di Sinnai
- Dott.ssa Denise Corona, assistente della Polizia Locale di Sinnai
- Dott.ssa Roberta Simoni, consigliera comunale
- Ilaria Carboni, coordinatrice di Azzurro Donna Sinnai
- Dott. Walter Zucca, coordinatore di Forza Italia Sinnai
Insieme alla psicologa, ci saranno rappresentanti delle forze dell’ordine, delle istituzioni locali e del territorio. L’obiettivo è fermarsi a riflettere su un messaggio semplice e chiaro: l’amore non fa male.