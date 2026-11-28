Davanti al giudice ha scelto il silenzio, o meglio, è stata la sua difensora a consigliargli di farlo. Ieri Mattia Secci, 25 anni, di Pirri, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio davanti al gip del Tribunale di Cagliari, Alessio Trogu, lo stesso che nei giorni scorsi aveva disposto la custodia cautelare in carcere per lui e per gli altri due presunti protagonisti della sparatoria di martedì 10 novembre in via Bassi a Elmas.

Il giovane, ancora ricoverato al Brotzu dopo essere stato raggiunto al volto da una fucilata a pallini, è stato svegliato dal coma indotto, ma a quanto pare sarebbe ancora stordito e ricorderebbe poco di quanto accaduto. Per questo i difensori Marcella Cabras e Sergio Pittau gli avrebbero consigliato di non rispondere alle domande del giudice. Secci era l’unico dei tre a non aver potuto essere ascoltato subito dopo i fatti, proprio per le sue condizioni di salute: il gip aveva quindi rinviato il suo interrogatorio a una fase successiva, che è arrivata ieri.