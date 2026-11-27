Fa tappa a Quartu la rassegna "Musica sul territorio", organizzata dall'associazione Orchestra Regionale Sarda Franco Oppo. Domenica alle 20 la chiesa di Santo Stefano ospiterà il concerto “Due giovani nella Vienna Classica”, con Massimiliano Pani al violino, Dimitri Mattu alla viola e l’Orchestra Regionale Sarda Franco Oppo diretta dal maestro Giacomo Medas.

L’ingresso è libero. Il titolo della serata richiama il cuore del programma: il confronto con la grande tradizione viennese attraverso due composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert, affidate a due giovani interpreti insieme all’organico orchestrale.

Ad aprire il concerto sarà la Sinfonia Concertante in mi bemolle maggiore per violino, viola e orchestra. La seconda parte sarà dedicata alla Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore di Franz Schubert. Ma il concerto di Quartu è soprattutto una tappa di un progetto più ampio. Musica sul Territorio nasce con l’obiettivo di portare l’attività dell’Orchestra fuori dai soli luoghi abituali della programmazione musicale, incontrando comunità e pubblici differenti.

Nel calendario 2026 sono stati previsti appuntamenti oltre a Quartu a Gesico, Sassari, Siddi e Cagliari, in un percorso che prosegue fino a dicembre. Accanto ai concerti, il progetto comprende anche attività rivolte a persone e realtà diverse: il programma “Ti presento uno strumento” ha coinvolto giovani con disabilità, anziani e ragazzi delle scuole di Terralba, Gesico e Arbus, mentre sono previste ulteriori attività con le scuole di Villasor e con i giovani ospiti del Microcitemico di Cagliari.