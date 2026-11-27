All'ingresso del Parco urbano Pineta c'è da ieri il varco elettronico della Zona a traffico limitato. Per ora l'impianto è spento. Lo ha annunciato la sindaca Maria Barbara Pusceddu con un avviso alla cittadinanza. Gli orari non cambiano: il transito dei veicoli resta comunque vietato tutti i giorni della settimana, dall'1 alle 9.30.

«Il sistema nasce per una concreta tutela della pineta e per garantire la sicurezza urbana», spiega il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia Locale di Sinnai. «Permetterà di monitorare, con potere sanzionatorio, i veicoli che dovessero entrare nel parco urbano negli orari vietati. L'obiettivo è evitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti e i pericolosi assembramenti. Sarà garantita, inoltre, l'attività ginnica senza traffico nelle prime ore del mattino».

«Il varco- dice l'assessore alla viabilità Cristiano Spina-serve a garantire sia la sicurezza della circolazione stradale sia la sicurezza urbana in un'area molto frequentata, che la sera e la notte era diventata difficile da controllare».

I tempi. Non c'è ancora una data per l'accensione. Il Comune annuncia che prima ci sarà «un'ampia e capillare campagna di informazione». Poi partirà il periodo obbligatorio di pre-esercizio, durante il quale sarà presente la Polizia Locale. Le date di avvio saranno comunicate più avanti.

Nell'avviso l'Amministrazione invita a rispettare la segnaletica. Ringrazia inoltre i cittadini per la collaborazione nella tutela della pineta, che definisce un patrimonio della comunità.









