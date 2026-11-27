Il Consiglio comunale di Sinnai ha respinto con 13 voti della maggioranza la mozione presentata dai sette consiglieri di minoranza sul Piano Pratobello 2026. Nell'ultima riunione la stessa maggioranza ha ritirato un emendamento presentato la precedente seduta con modifiche alla mozione dell'opposizione. 13 voti contrari, sette favorevoli dell'opposizione. Per la maggioranza sono intervenuti i consiglieri Marco Floris, Giulia Giglio e Paolo Usai, capi gruppo dei rispettivi schieramenti politici.

Per l'opposizione, Roberto Loi, Aurora Cappai, Paride Casula e Aldo Lobina che come avevano fatto nella riunione consiliare precedente (con intervento anche del consigliere di Forza Italia Walter Zucca), hanno nuovamente evidenziato con forza la bontà della mozione a difesa del territorio da portare avanti attraverso il Puc, superando così anche le diatribe Stato-Regione in merito.

I consiglieri di maggioranza hanno ribadito di essere ovviamente per la difesa del territorio aggiungendo che la mozione non presenta gli strumenti necessari per essere tradotti in azione amministrativa. La minoranza ha annunciato alla fine del dibattito il foto favorevole alla mozione esprimendo tutti i suoi sette voti. Dalla maggioranza sono arrivati invece 13 voti contrari alla mozione che è stata così respinta.