La serata di «Incontri di montagna» di oggi nella biblioteca di Sinnai ha visto protagonista il musicista e alpinista selargino Dario Zara che proprio quest'anno ha conquistato la vetta del monte Himlung Himal (7.126 metri) in compagnia della sua tromba. Lo ha fatto collegando la sua ascesa ad una nobile causa umanitaria, con una raccolta fondi in favore dei giovani colpiti duramente durante le violente rivolte esplose lo scorso settembre, a Kathmandu.

Nel corso della serata sono stati proiettati video e fotografie che hanno accompagnato la narrazione della recente avventura di Zara. «Il tentativo del record musicale (suonare uno strumento a fiato a 7.126 m), nello specifico una tromba, anche se non andato a buon fine – ha l'alpinista – ha garantito la visibilità che meritava la causa solidale in favore dei ragazzi nepalesi».

A condurre la serata è stato Marco Mura (pedagogista) che ha accompagnato il protagonista nella narrazione e messo l'accento sulle tante emozioni emerse nel corso dell'avventura e nella sua rievocazione. Le parole di Zara hanno affascinato il pubblico e dato vita a interessanti domande e riflessioni sulla serata. Non potevano mancare le note della tromba di Zara che hanno regalato ai presenti una colonna sonora degna dei più grandi film. La rassegna tematica tornerà nel mese di gennaio 2027 con Mattia Sirigu e il suo libro «Una pedalata alla volta».