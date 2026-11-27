La presentazione del libro è stata rinviata, ma l'appuntamento con la solidarietà resta confermato. Un incidente domestico, causato da una caduta, ha costretto Gian Piero Conti a rinunciare all'incontro previsto oggi, venerdì 27 novembre, al Civico Museo Archeologico MADN di Senorbì. La presentazione del suo ultimo volume, “Una valigia piena di speranze e sogni”, è stata rimandata al prossimo anno. Resta invece confermato il Giro Pizza benefico in programma questa sera: ai partecipanti alla cena sarà consegnata una copia del libro, mentre il ricavato della vendita dei volumi a Senorbì sarà devoluto alle Suore di Arixi e al Museo Archeologico del paese.

A comunicare il rinvio è stato lo stesso Conti, che attraverso un messaggio rivolto alla comunità ha chiesto scusa per la propria assenza, confermando comunque la volontà di portare avanti il progetto. Scrittore originario di Senorbì e autore di diversi volumi, Conti ha già affiancato in passato la presentazione delle sue opere a iniziative di beneficenza. In occasione dell'uscita del precedente libro, “I favolosi e mitici anni 50 e 60”, aveva promosso una giornata di raccolta fondi a favore dell'Associazione nazionale Carabinieri di Senorbì. Il ricavato era stato utilizzato per acquistare beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà, attraverso la collaborazione con la Caritas.

Anche il nuovo volume, attraverso una vicenda ambientata nella storia di una famiglia di Senorbì emigrata nella Penisola, affronta il tema della partenza e della ricerca di un futuro migliore. La valigia diventa il simbolo di sogni, sacrifici e nostalgie, in un racconto che richiama un'esperienza comune a tante famiglie sarde.