L'artigianato, i riti e i sapori del Sarcidano Barbagia di Seulo volano in Polonia per raccontare l'Isola oltre il suo mare. Da oggi a domenica 29 novembre 2026 la Sardegna si racconta a Varsavia nel Centrum Praskie Koneser, complesso post-industriale della storica fabbrica di vodka Koneser, oggi Museo della Vodka Polacca. Tre giornate che saranno caratterizzate da laboratori, musica, spettacoli e incontri.

La missione del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo è finalizzata alla promozione internazionale dei 16 Comuni, del patrimonio naturalistico, storico, archeologico e culturale, delle eccellenze enogastronomiche, manifatturiere e artigianali e delle opportunità di turismo sostenibile ed esperienziale.

«L'obiettivo del GAL - ha detto il presidente Giovanni Daga – è soprattutto quello di valorizzare le risorse locali, sostenere le nostre imprese, promuovere tradizioni e cultura». «La missione del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo in Polonia – ha detto la direttrice del Gal Lucia Tidu – ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale quale strumento strategico per lo sviluppo delle aree interne, favorendo lo scambio di buone pratiche la costruzione di nuove opportunità per il territorio».

Una collaborazione che durerà anche nel 2027, già ad aprile è prevista la visita della delegazione polacca nel territorio.