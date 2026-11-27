Il Comune di Serri sta avviando un'indagine esplorativa per raccogliere idee, proposte, esperienze e manifestazioni di interesse in vista della possibile istituzione di un Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS), in coerenza con il sistema regionale INFEAS. L'iniziativa punta a coinvolgere associazioni, enti, organizzazioni, scuole, professionisti e cittadini, per raccogliere contributi utili a delineare le possibili attività del Centro, i modelli organizzativi e gestionali, le collaborazioni territoriali, le esigenze strutturali e le opportunità di finanziamento. Particolare attenzione potrà essere dedicata al coinvolgimento dei giovani, alla valorizzazione del territorio e alla promozione di percorsi di educazione ambientale e sostenibilità, capaci di rafforzare la consapevolezza e la partecipazione della comunità. I contributi potranno essere trasmessi preferibilmente entro il 31 dicembre 2026, tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.serri.ca.it, con oggetto "Consultazione esplorativa CEAS Serri", oppure consegnati in forma cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune.