Il 1 dicembre le squadre di Abbanoa realizzerà il collegamento alla rete idrica esistente della nuova condotta realizzata in via San Fulgenzio a Monserrato.
Durante l'intervento, che sarà effettuato dalle 8.30 alle 16.30 circa, occorrerà interrompere il flusso idrico sulla condotta.
Pertanto, nel periodo indicato potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione in via San Fulgenzio nel tratto compreso tra via Brotzu e il ponte Emanuela Loi.
Non sono da escludersi una riduzione della pressione e della portata idrica anche nelle vie limitrofe.