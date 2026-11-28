Eletto lo scorso giugno, il sindaco di Burcei Marcello Malloru ha presentato in Consiglio comunale le linee programmatiche di mandato: «L'obiettivo- ha detto – è quello di costruire, insieme, giorno dopo giorno, valorizzando chi lavora qui, chi produce qui, chi ogni mattina alza la serranda e tiene vivo il paese. Per questo ci siamo impegnati a stimolare la nascita del Centro Commerciale Naturale. Con le botteghe, i bar, gli artigiani, i professionisti di Burcei. Fare rete, sostenerci a vicenda, organizzare eventi insieme, invitare tutti a comprare qui, da noi. Perché ogni acquisto fatto a Burcei è un aiuto a una famiglia di Burcei, un posto di lavoro che resta».

«Tra i nostri programmi, la cura dei nostri bambini. Sono loro - ha aggiunto Malloru - il futuro di Burcei, e il futuro si costruisce oggi, con piccoli gesti concreti: la mensa è quasi pronta, le attrezzature sono state già installate. Vogliamo che a scuola mangino cibo sano, quelli della nostra terra. Possibilmente a chilometro zero. Perché a tavola si impara anche ad amare il proprio paese. Vogliamo scuole accoglienti, luoghi sicuri dove giocare, crescere, imparare. Vogliamo che possano fare sport nel parco comunale, che possano vivere il paese in libertà, che possano sentirsi protetti e ascoltati».

Nelle dichiarazioni programmatiche, attenzione è stata rivolta anche al turismo. «Vogliamo valorizzare i nostri sentieri e il nostro territorio. I nostri nuraghi, le nostre foreste, il parco de Sa Scova, la Via dell'Argento, il Parco dei Sette Fratelli, la foresta di Tuviois. Le piscine naturali, la biodiversità, le ciclovie sulle vecchie strade storiche che collegavano Cagliari al Sarrabus e al Gerrei, passando proprio da Burcei. Strade che un tempo erano fatica e oggi possono diventare bellezza. Percorsi dove ritrovare la nostra storia, il nostro respiro, il nostro silenzio. Un patrimonio che abbiamo avuto in dono e che dobbiamo custodire e far conoscere. Burcei non è solo un paese da attraversare e da vivere».

Il sindaco ricorda anche che «stiamo portando a casa risorse importanti per Burcei, quasi un milione e mezzo di euro in 4 mesi di amministrazione: soldi da utilizzare per la lingua sarda, per il digitale, per lo sport con la realizzazione del manto sintetico del campo da calcio A5 e per ampliare il cimitero. E stiamo lavorando per il ripetitore, per la riqualificazione del piazzale delle chiese, ma, soprattutto per asfaltare tutte le strade urbane. Pensiamo anche all'area camper, alla sistemazione delle strade, urbane e rurali. Pensiamo anche a realizzare la piazza "De Su Monti", con la fontana storica».