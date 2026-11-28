È pronto il calendario degli eventi in occasione di due fra le feste più sentite dalla comunità di Muravera, e cioè San Nicola di Bari (patrono di Muravera) e, soprattutto, Santa Lucia. Si parte il 6 dicembre con San Nicola. Oltre alle celebrazioni religiose la sera balli di gruppo presso l’oratorio. Il 7 al mattino il torneo di calcetto “Memorial Simone Pisu” (seconda edizione) nel campetto dell’ex liceo e, nel pomeriggio, “Sa Cicca de Sa Linna” che servirà poi il 13 dicembre per il grande falò del 13 dicembre. Subito dopo (ore 18) accensione dell’albero in piazza Santa Lucia.

Il 13 dicembre i grandi festeggiamenti in onore, appunto, di Santa Lucia con la vestizione della santa, la processione e il ritrovo vicino alla chiesetta per Su Fogu Faroni. Previsti i fuochi d’artificio e uno spettacolo musicale con i Lakanas. La sindaca di Muravera Francesca Mattana invita tutti ad essere presenti: “Ci attende un ricco calendario, pensato per far star bene grandi e piccini. Risate e spettacoli per i bambini, note e balli della tradizione sarda, il torneo di calcetto Memorial Simone Pisu, dj set, i riti de sa cicca de sa linna e dell'accensione del fuoco, lo spettacolo pirotecnico, tanto buon cibo e buon vino da gustare in compagnia”.

Ad organizzare, in collaborazione col Comune e con la parrocchia, il comitato Is Obreris e Is Ministras di Santa Lucia. La prima cittadina esprime pubblicamente “un sentito ringraziamento a Is Obreris e Is Ministras per l'impegno, la passione e la dedizione con cui hanno organizzato questo ricco programma”.