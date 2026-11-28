Un finanziamento nazionale per realizzare nuove iniziative a favore delle comunità locali e un progetto di collaborazione che guarda anche alla promozione del territorio e del turismo religioso. Mandas, Goni e Gesico fanno squadra dopo aver ottenuto le risorse del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del programma “Crescere nei piccoli comuni 2026”. A fare il punto sulla collaborazione è stato il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, che ieri sera, a margine della cerimonia della Virgo Fidelis, ha incontrato il primo cittadino di Goni, Riccardo Delussu. Un'occasione per festeggiare il finanziamento ottenuto e definire i prossimi passaggi del progetto, che coinvolge anche il Comune di Gesico. Collaborazione avviata nei mesi scorsi attraverso una candidatura congiunta al programma nazionale, pensato per sostenere i piccoli centri e rafforzare i servizi e le opportunità rivolti a bambini, adolescenti e famiglie. Mandas, in qualità di Comune capofila, ha coordinato il percorso amministrativo e la presentazione della proposta.

Tra gli obiettivi emersi dall'incontro anche l'organizzazione di iniziative legate al Cammino di Santu Jacu, uno degli itinerari spirituali e culturali più importanti della Sardegna. Mandas ne è il Comune capofila: il percorso, dedicato a San Giacomo Apostolo, attraversa l'Isola collegando numerosi centri accomunati dalla devozione al santo, tra chiese, borghi storici, siti archeologici e paesaggi dell'entroterra. Un patrimonio che le amministrazioni intendono valorizzare attraverso nuove occasioni di partecipazione e promozione. «Stiamo programmando una serie di ulteriori iniziative condivise», sottolinea Umberto Oppus.