Un verde più smart, curato e adatto alla quotidianità. È stato pubblicato su SardegnaCAT il bando per l’affidamento della manutenzione del verde pubblico di Quartu per i prossimi tre anni: una procedura aperta di rilevanza europea, avviata dal settore Ambiente, con un quadro economico di circa 7 milioni di euro.

Le imprese interessate potranno presentare le offerte entro il 29 dicembre. «Con la pubblicazione del bando entriamo nella fase decisiva del nuovo servizio del verde - spiega l'assessora all’Ambiente Romina Mura -. Abbiamo costruito una gara che valorizza la qualità: le imprese dovranno dimostrare di saper organizzare il lavoro, puntando non solo su un personale qualificato, ma anche sulla cura degli alberi e sull’uso intelligente dell'acqua. Il verde di Quartu non è solo manutenzione ordinaria, è sicurezza, decoro e qualità della vita».

La grande novità - spiegano dall’Ambiente - è la flessibilità progettuale: in corso d’opera si potranno variare le aree oggetto di manutenzione, comprese quelle extraurbane, e inserire nuovi servizi e nuove lavorazioni in base alle necessità. L’appalto punta sulla gestione unitaria di un patrimonio esteso e articolato, che comprende oltre 500mila metri quadrati di aree verdi, e alle lavorazioni a corpo si aggiungono servizi extra canone a misura. È previsto anche un servizio di pronto intervento, con tempi di risposta entro un’ora, per le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Tra gli elementi premiati ci sono l’organizzazione del servizio, il personale dedicato e la qualificazione delle squadre, le proposte migliorative sul patrimonio arboreo, con programmi di potatura e valutazioni di stabilità, la gestione degli impianti irrigui e il risparmio idrico, gli interventi sperimentali di de-pavimentazione e rinaturalizzazione. Punteggi aggiuntivi andranno a chi metterà in campo automezzi elettrici o ibridi oltre la dotazione minima, a chi garantirà specifiche certificazioni ambientali e alla parità di genere.

Grande rilievo anche al sistema informativo con mappatura, censimento e gestione su base geografica di parchi, alberature, aiuole, arredo urbano e impianti connessi, con reportistica e controllo di qualità, e un sistema di accesso per i cittadini per inviare segnalazioni e ricevere riscontro. La gara si svolge interamente online sulla piattaforma SardegnaCAT, dove sono disponibili tutti i documenti di gara, così come nel sito istituzionale del Comune.