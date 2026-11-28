Il tema della prevenzione del rischio idrogeologico in vista delle piogge autunnali è al centro di un confronto istituzionale tra il gruppo consiliare di opposizione "Elmas Riparte" e la sindaca Maria Laura Orrù, nel giorno in cui il Consiglio comunale ha approvato la delibera del 26 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Il 22 ottobre scorso i consiglieri comunali Paolo Tambaro, Giovanni Maria Fois, Fabiola Nucifora, Maria Vittoria Palla e Giuseppe Argiolas hanno protocollato un'interrogazione rivolta alla sindaca e, per conoscenza, all'ufficio tecnico, chiedendo risposta scritta su Rio Sestu, Canale Is Forreddus e pulizia delle caditoie. Nel documento, il gruppo segnalava un'eccessiva presenza di vegetazione spontanea, detriti e ostacoli lungo gli alvei del Rio Sestu e del Rio Is Forreddus, capaci di ridurre la sezione di deflusso e aumentare il rischio di esondazioni in caso di piogge intense. L'interrogazione evidenziava inoltre che due valvole a clapet installate nell'alveo del Rio Sestu, utili al deflusso delle acque nei pressi di via Arma Azzurra, mostravano segni di danneggiamento, usura e inefficienza a seguito di una perlustrazione non tecnica. Tra i sette quesiti posti all'amministrazione figuravano la richiesta di chiarimenti sulle attività svolte o programmate per la rimozione di detriti e vegetazione, sulla verifica e sistemazione delle valvole, su un piano straordinario di pulizia di caditoie, griglie e tombini e sull'esistenza di un cronoprogramma dettagliato degli interventi.

Nella risposta firmata il 26 novembre 2026, la sindaca Maria Laura Orrù ha replicato punto per punto, sostenendo che le criticità segnalate erano già note all'amministrazione e in gran parte già affrontate prima del deposito dell'atto. Per quanto riguarda il Rio Sestu, la prima cittadina ha ricordato che la manutenzione dell'alveo compete alla Città Metropolitana di Cagliari, che ha svolto un intervento ordinario concluso tra luglio e agosto, e che gli uffici comunali si sono attivati per ottenere lo sfalcio della vegetazione del Rio Sa Murta e la pulizia dell'area attorno alle valvole a clapet, già completata nelle settimane precedenti. Nella settimana del 16 novembre, inoltre, il settore 3 ha emesso l'ordinativo alla ditta del global service per le verifiche tecniche e la sistemazione delle valvole stesse.

Sul canale Is Forreddus, la sindaca ha riferito di due interventi già effettuati nel 2026 — a giugno e, in forma più contenuta, ad agosto — aggiungendo che gli uffici stanno ultimando la relazione tecnica per programmare una nuova manutenzione ordinaria a dicembre. Quanto a caditoie, griglie e tombini, la risposta spiega che il piano ordinario affidato alla ditta di igiene urbana è partito ad agosto partendo dai punti storicamente più critici, con circa 650 caditoie già pulite, all'interno di un cronoprogramma curato dall'ufficio Ambiente.

Infine, pur riconoscendo il ruolo di stimolo dell'opposizione e ribadendo la disponibilità al confronto diretto anche prima degli atti formali, Orrù ha sottolineato che la prevenzione si costruisce durante tutto l'anno e che gli eventi estremi legati al cambiamento climatico non consentono di azzerare del tutto il rischio.

(Unioneonline/En.Ne.)