Novanta posti di lavoro tra l’apertura del nuovo negozio JYSK, inaugurato giovedì scorso, e le altre due realtà di prossima apertura: il 17 dicembre Tuttigiorni, insegna di supermercati del gruppo Crai legata alla famiglia Ibba; mentre a gennaio aprirà Deichmann, la multinazionale tedesca delle calzature. Con JYSK, catena danese di arredamento e articoli per la casa, il Parco Belvedere di Settimo San Pietro, in via San Salvatore, procede con l’ampliamento del parco commerciale, dove sono già aperti Brico Center Cifadda, TEDi, NKD e un punto Sisal. Nella stessa zona ci sono già Lidl, Eurospin e McDonald's, e così alle porte di Cagliari prende forma un grande polo commerciale. Spiegano Giorgio e Antonio Lecca, proprietari degli immobili: «JYSK è un marchio molto forte. Fattura circa 190 milioni di euro in Italia. Questo dimostra che i grandi gruppi credono nel nostro territorio. Con i tre negozi che apriamo tra oggi e gennaio arriviamo a circa novanta posti di lavoro, ed è il risultato che ci rende più orgogliosi». Soddisfazione anche in Comune. «Il Parco Belvedere è un’opportunità concreta per Settimo San Pietro», commenta il sindaco Gigi Puddu. «Nuove attività vogliono dire nuova occupazione, soprattutto per i nostri giovani, e servizi più vicini ai cittadini. Ringraziamo gli imprenditori che hanno creduto in questo progetto e investito qui».