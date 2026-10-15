Tanta la commozione stasera nella chiesa di Santa Barbara di Sinnai, gremita di fedeli: padre Balu, venuto dalla lontanissima India, è stato proclamato nuovo parroco di Sinnai. Emozionatissimo anche il sacerdote, arrivato dalla regione di Andhra Pradesh, dove ha lasciato i genitori e i tre fratelli, ritrovandosi da ieri nuovo parroco di un centro di 17mila abitanti come Sinnai.

Carmelitano Scalzo, padre Balu prende il pasto del "Superiore Provinciale dell'Italia centrale" per i Carmelitani scalzi padre Gabriele Biccai, 62 anni, con nuova prossima sede a Firenze per occuparsi una una quarantina fra monasteri e conventi dei Carmelitani Scalzi della Sardegna, dell'Umbria, della Toscana, dell'Abruzzo, del Lazio e di una Casa di Carmelitani in Albania.

Era commosso padre Balu, lo era padre Gabriele che lascia Sinnai dopo quattro anni. Alla fine un infinito applauso per i due carmelitani che hanno già fatto storia nella chiesa di Sinnai.

Vicino a loro, oltre i fedeli sinnaesi e non solo, l'arcivescovo Giuseppe Baturi, la sindaca Barbara Pusceddu, i rappresentati dei Comitati delle sagre religiose cittadine, gli scout, i volontari della Misericordia e di altre associazioni locali, gli oratori, i sacerdoti arrivati da diverse parti del cagliaritano a salutare padre Balu e padre Gabriele.

Quasi una storia dei tempi belli, in un clima forte, di intensa fede anche al suono delle launeddas nel momento dell'offertorio. Padre Gabriele come responsabile dei Carmelitani dell'Italia centrale, tornerà sicuramente spesso in paese.

Padre Balu è pronto al suo nuovo ruolo. I sinnaesi, lui, li conosce da quasi due anni, quando, tornato dall'India dopo essere stato ordinato sacerdote nel 2018, da inizio 2005, ha iniziato a frequentare e a celebrare spesso messa proprio a Sinnai. In quella parrocchia dove oggi è diventato parroco. «Il mio impegno», ha detto, «è quello di vivere con la gente, di stare vicino a chi ha bisogno».

Padre Gabriele, 62 anni, è arrivato a Sinnai quattro anni fa guadagnandosi la stima del paese. Carmelitano scalzo, è stato sostituito da un altro Carmelitano scalzo, indiano, 36 anni: per la parrocchia di Sinnai quasi una continuità di vita. E a fine messa anche i saluti dell'oratorio e di associazioni parrocchiali. Prima della messa è stata la sindaca Barbara Pusceddu a salutare l'arcivescono Baturi e a dare il benvento di Sinnai al nuovo parroco di Santa Barbara, patrona del paese.

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