A Burcei il Natale si festeggia anche con lo sport. Il programma di "Paschixedda a Burcei" (Paschixedda è il Natale in lingua sarda) comprende tre appuntamenti organizzati dall'Associazione US Burcei. Collaborano la Misericordia di Burcei e IrComunità, con il patrocinio oneroso del Comune di Burcei.

Le iniziative si svolgono in tre sabati di dicembre e sono pensate per coinvolgere tutta la comunità.

Sabato 5 dicembre: in campo il settore giovanile

Si parte dalle ore 9 al Campo sportivo Mauro Monni con un triangolare del settore giovanile. I giovani calciatori apriranno così il calendario delle festività.

Sabato 12 dicembre: il primo soccorso spiegato ai bambini

Il secondo appuntamento è dalle ore 8 nei locali della Misericordia. È in programma una simulazione BLSD per bambini (Basic Life Support and Defibrillation, cioè le manovre di rianimazione e l'uso del defibrillatore). Per l'occasione ci sarà anche un teatrino, che aiuterà i più piccoli ad avvicinarsi al primo soccorso in modo semplice e coinvolgente.

Sabato 19 dicembre: calcio femminile e calcio camminato

L'ultima giornata comincia dalle ore 9 al campo di calcetto accanto al Comune. In programma un triangolare di calcio femminile e un triangolare di calcio camminato, la versione del calcio in cui si gioca senza correre.

Con Paschixedda a Burcei, l'US Burcei propone un modo di vivere il Natale insieme, in campo e fuori, tra divertimento e attenzione verso gli altri. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.