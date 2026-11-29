Usare la memoria del passato per leggere le trame del presente, siano esse reali oppure impresse su carta: a Ussana debutta in questi giorni il festival letterario "Arràstus", promosso dal Comune in collaborazione con le cooperative sociali Tutto Esaurito e Tesauro, il Laboratorio Ussanese e l'associazione Nilde Iotti. Tra il Monte Granatico e le vie del paese ancora cinque date con incontri, presentazioni, trekking letterari e spettacoli.

Inaugurato lo scorso giovedì 26 con la poesia performativa di Cecilia Lavatore e la presentazione del volume "Uomini contro le donne. Uscire dalla violenza" firmato da Roberta Gisotti, la rassegna è continuata sabato con il trekking letterario urbano in piazza Municipio, il Silent Book Party e gli appuntamenti con Antonio Boggio, per il nuovo lavoro "Nero Mediterraneo" (Mondadori, 2026), e Bibbiana Cau, anche lei in dialogo con la direttrice artistica Emanuela Porcu per raccontare il suo "La levatrice" (Editrice Nord, 2025), con il flauto di Silvana Chiaramonti a intermezzare i due autori.

L'edizione d'esordio viene presentata sotto il titolo "Memoria è cultura", nell'idea di creare un percorso culturale che coinvolga la comunità e offra occasioni d'incontro tra scrittori, lettori e cittadini di differenti generazioni, utilizzando la memoria come chiave per interpretare il presente. E non casualmente, gli "arràstus" sono i solchi e le impronte che ha lasciato il passato, dal quale partire per indagare il mondo di oggi.

Il festival prosegue già in data odierna, facendo seguito all'incontro "Oltre il pregiudizio: il diritto di essere sé stessi" con la presentazione di " " (Piemme, 2026) al : l'autore conversa sulla sua più recente e lodata fatica con . Conclude la serata lo spettacolo " " della compagnia , musicato dalla stessa Chiaramonti e in scena all' .