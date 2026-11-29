Il conto alla rovescia è iniziato. Tra poco più di una settimana il parroco don Alfredo Fadda taglierà il nastro del villaggio di Betlemme.

Sono iniziati i preparativi nel cortile della basilica di Sant'Elena a Quartu per l’allestimento del presepe vivente. I volontari della parrocchia stanno sistemando la capanna e i vari spazi che accoglieranno gli artigiani in quella che, come sempre, sarà la ricostruzione del villaggio di Betlemme.

E come sempre ci saranno anche gli animali: asinelli, caprette, conigli e pecorelle per la gioia dei bambini. Il presepe sarà inaugurato dal parroco don Alfredo Fadda martedì 8 dicembre e si potrà visitare fino al 6 gennaio quando è previsto l’arrivo dei Re Magi. Ogni sera ci saranno iniziative e incontri e a fare da contorno ci sarà il mercatino degli hobbisti, ingrandito rispetto all’anno scorso anche per via dell’assenza quest’anno del mercatino con le casette della Pro loco.

Lo scorso anno il presepe aveva fatto il pieno di visitatori con centinaia di persone che ogni giorni si ritrovavano in un ambiente familiare a gustare il pane appena sfornato, a fare due chiacchiere con gli artigiani, a mangiare le castagne, piombando per un attimo nel passato. Il vero cuore del presepe saranno come sempre i figuranti in costume che ricopriranno il ruolo di artigiani, custodi e tanto altro.