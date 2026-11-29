Musica e degustazioni tra le colline del Parteolla. Tutto pronto a Donori per l’edizione 2026 della rassegna “Divini Suoni” promossa dall’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano in collaborazione con l’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo e il comitato “Madonna della Difesa”.

La manifestazione prenderà il via alle 15 in Piazza dei Caduti con l’apertura degli stand degli artigiani e le degustazioni di vino e prodotti tipici. Uno spazio speciale verrà dedicato ai bambini che, dalle 15 alle 18, potranno scattare una foto con Babbo Natale e consegnare le loro letterine. Alle 17.30 il primo spettacolo con il concerto delle ragazze della scuola “Il pentagramma” di Sinnai diretta da Francesca Spanu.

Alle 19, l’esibizione delle “Janas di Maist’è”, le maschere del gruppo culturale femminile di Gergei dedicate alla cultura sarda e ai mestieri tradizionali. Alle 21.15 spettacolo del gruppo etnofolk “Poesias”, brani in lingua sarda e balli in piazza.