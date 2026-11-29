Muovono veloci le piccole mani, spostano pedoni, alfieri e regine, come una battaglia, tra eserciti della mente. Alla biblioteca comunale di Sestu il nuovo corso di scacchi dedicato ai più piccoli ha fatto il pienone: 34 iscritti al primo giorno, e i più piccoli hanno sei anni.

Un’iniziativa voluta dalla Federazione Scacchistica Italiana: «Abbiamo già fatto tante iniziative per i bambini, ma qui a Sestu è la prima volta che ne organizziamo in biblioteca. Gli scacchi oltre che lo sport sono cultura, ciò accomuna i due ambiti», racconta entusiasta Giandomenico Sabiu, delegato giocatori del comitato regionale della Federazione, «hanno quattromila anni, ma sono sempre giovani. E oltre che divertire sono utili nella vita. Insegnano la concentrazione, e ad assumersi la responsabilità di una sconfitta o una vittoria, che dipende prima di tutto da noi. Da tempo la Comunità Europea suggerisce di insegnare gli scacchi ai bambini, ma in Italia c’è ancora molto da fare».

Intanto i piccoli scacchisti sono felici di imparare e qualcuno non è neppure alla prima esperienza: «Mi ha insegnato mio nonno», racconta Luca, 10 anni, «Ho iniziato a giocare online, per curiosità», ricorda Edoardo, 12 anni.

Il maestro del corso è Matteo Sollai, 35 anni. Sposta le pedine su una grande scacchiera, i bambini non si perdono una mossa e giocano subito. «Per iniziare si semplifica un po’ il gioco, e la scacchiera grande consente di entrare nell’elemento», spiega Sollai, «i bambini amano giocare e gli scacchi sono un gioco ricco, li coinvolge che tutte le pedine si mettono insieme per raggiungere il risultato, e che di partita in partita si è sempre più coinvolti, si impara sempre di più».

E per loro non c’è differenza tra una scacchiera e un videogame dalla grafica avanzatissima: «Mi piace perché si possono imparare sempre nuove mosse, nuovi modi per vincere», aggiunge Calogero, 7 anni, mentre Pasquale, 6 anni, con molta serietà afferma: «Qui alleniamo la mente».

L’appuntamento con la scacchiera è ogni martedì, e ci sono due turni, dai sei agli otto anni e dai nove ai dodici anni. Si gioca senza timore di sbagliare, per divertirsi, e nessuno si chiede se da qui uscirà il nuovo Magnus Carlsen.