Dalle aule di Pula alle scuole del Senegal, per continuare a essere strumenti di apprendimento e crescita. Con il rinnovo degli spazi didattici e l’apertura del nuovo plesso “Aldo Moro”, gli arredi scolastici dismessi hanno raggiunto la loro destinazione e sono a disposizione degli studenti africani: un gesto concreto di solidarietà che ha permesso di dare una seconda vita a materiali ancora utilizzabili, trasformando il rinnovamento delle scuole pulesi in un’opportunità per sostenere il diritto allo studio anche lontano dall’Isola.

A testimoniare il legame tra le due comunità anche una lettera del sindaco di Pula, Walter Cabasino, consegnata insieme al materiale, con un messaggio di vicinanza e il saluto dell’intera cittadinanza.

«Le prime immagini dell’arrivo delle attrezzature ci hanno riempito il cuore di gioia», racconta Cabasino, «vedere quelle persone scaricare dal camion il materiale da noi inviato è stato bellissimo. Abbiamo seguito il progetto passo dopo passo con l’obiettivo di evitare che arredi ancora funzionali finissero inutilizzati. Banchi, sedie, lavagne, cattedre, postazioni informatiche, armadi e scaffalature provenienti dalle scuole di Sant’Efisio, Santa Croce e Su Rondò erano stati caricati su un container partito lo scorso settembre alla volta del Senegal».

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana, dell’associazione Desmaires de Senegal, di Anci Sardegna e Sardegna Ricerche insieme al Comune di Cagliari.

Una rete di soggetti che ha consentito di organizzare il trasferimento e dare concretezza a un progetto di cooperazione internazionale. «Il progetto rappresenta un esempio di riutilizzo solidale», spiega Cabasino, «il rinnovo delle dotazioni scolastiche nel territorio comunale si è trasformato così in un’occasione per contribuire al miglioramento degli ambienti di apprendimento in un’altra parte del mondo. Un ponte di amicizia tra Pula e il Senegal costruito tramite la collaborazione e un obiettivo comune: offrire nuove opportunità alle giovani generazioni attraverso l’istruzione».

Insomma, grazie alla generosità di Pula, le attrezzature scolastiche dismesse ma ancora nuove delle scuole del paese adesso arrederanno un istituto del Senegal, contribuendo così a garantire il diritto allo studio di altri bambini, che vivono a migliaia di chilometri di distanza dalla Sardegna.